BERLIN (dpa-AFX) - DGB-Chefin Yasmin Fahimi hat ein entschlossenes Handeln gegen die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen gefordert. "Wir brauchen jetzt Entscheidungen der Politik", sagte Fahimi am Dienstag bei einer DGB-Aktion zum "Equal Pay Day" am Brandenburger Tor in Berlin. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) übte den Schulterschluss mit dem Gewerkschaftsbund und bekräftigte den Willen der Ampel-Koalition zu Verbesserungen.

Seit Aufzeichnung der Entgeltlücke im Jahr 2006 ist sie laut Statistischem Bundesamt um fünf Prozentpunkte geschrumpft. "Wenn das so weiter geht, dann brauchen wir noch 61 Jahre, bis wir endlich zur Entgeltgleichheit gefunden haben", sagte die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB). Das sei nicht akzeptabel.