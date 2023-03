Cardiol Therapeutics gibt Studienergebnisse seines Kooperationsforschungszentrums bekannt, die Cannabidiol in einem Modell der Herzinsuffizienz eine kardioprotektive Wirkung bescheinigen

- Vorstellung des Datenmaterials anlässlich der 72. wissenschaftlichen Jahrestagung des American College of Cardiology und des Weltkongresses für Kardiologie

Oakville, Ontario – 7. März 2023 / IRW-Press / Cardiol Therapeutics Inc. (NASDAQ: CRDL) (TSX: CRDL) („Cardiol“ oder das „Unternehmen“), ein Biowissenschaftsunternehmen im klinischen Stadium, das auf die Erforschung und klinische Entwicklung von antiinflammatorischen und antifibrotischen Therapiemethoden für die Behandlung von Herzerkrankungen spezialisiert ist, hat Studienergebnisse aus einem seiner internationalen Kooperationsforschungszentren bekannt gegeben, die belegen, dass das vom Unternehmen pharmazeutisch hergestellte Cannabidiol in einem präklinischen Modell der Herzinsuffizienz die Herzdysfunktion und die Entwicklung von Fibrose und Kardiomyozytenhypertrophie signifikant verhindert und die Expression wichtiger entzündlicher und fibrotischer Marker senkt. Cannabidiol ist der aktive pharmazeutische Wirkstoff, der in CardiolRx – dem führenden oralen Arzneimittelkandidaten des Unternehmens, der sich derzeit in klinischen Phase-II-Studien zur Behandlung der rezidivierenden Perikarditis und akuten Myokarditis befindet – sowie in der neuartigen subkutan verabreichten Arzneimittelformulierung, die für die Behandlung von Herzinsuffizienz vorgesehen ist und sich derzeit in der präklinischen Entwicklung befindet – enthalten ist.

Die Studienergebnisse wurden von Forschern des Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey in Mexiko („TecSalud“) anlässlich der 72. wissenschaftlichen Jahrestagung des American College of Cardiology und des Weltkongresses für Kardiologie („ACC.23/WCC“) präsentiert. TecSalud ist eines der internationalen Kooperationsforschungszentren des Unternehmens, die alle auf das gemeinsame Ziel hinarbeiten, Therapien für die Behandlung von Herzkrankheiten zu entwickeln.