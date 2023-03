HUMANSTARSapp bietet Stadtwerken, Städten, Gemeinden und medizinischen Einrichtungen die ideale Mitarbeiter-App (FOTO)

Nürnberg (ots) - Gewerbliche Mitarbeitende, auch Frontline-Mitarbeiter oder Blue

Color Worker genannt, sind für die interne Unternehmenskommunikation nicht so

gut erreichbar wie Mitarbeitende an stationären Arbeitsplätzen. Trotzdem wollen

sie informiert und eingebunden sein. HUMANSTARSapp hat sich auf diese

Anforderung spezialisiert. Stadtwerke, Kliniken, Gemeinden und

Bildungseinrichtungen erhalten bei HUMANSTARSapp eine Mitarbeiter-App, die

höchste Anforderungen an Datenschutz, Komfort und Kundenservice erfüllt.



HUMANSTARSapp beobachtet, dass sich jetzt vor allem Stadtwerke, Städte und

Gemeinden sowie medizinische Einrichtungen für datenschutzsichere

Kommunikationstools interessieren: "Die Plattformen, bei denen alles auf Servern

in den USA stattfindet, bekommen in Deutschland so langsam ein Imageproblem,

weil sie einfach nicht datenschutzkonform arbeiten", sagt Dr. Marcel Setzer,

Gründer und Inhaber der HUMANSTARSapp. "Bisher hat das niemanden gestört, aber

jetzt wächst das Unbehagen und Unternehmen entscheiden sich für

datenschutzsichere Alternativen. Das ist die Zeit für Anbieter wie

HUMANSTARSapp, die alles auf deutschen Servern behalten. Für uns ist Datenschutz

Hygienefaktor und Erfolgsgarant!"