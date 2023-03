Vorstand der Klimastiftung Mecklenburg-Vorpommern tritt bald zurück

Sellering betonte am Dienstag erneut, dass die nach dem Beginn des Angriffskriegs gewünschte Abwicklung der Stiftung aus seiner Sicht gegen geltendes Recht verstößt. An das Land und den Nachfolgevorstand gerichtet, sagte er: "Tut das bitte nicht, verstrickt euch nicht in rechtswidriges Handeln".

Die Stiftung steht seit ihrer Gründung Anfang 2021 in der Kritik. Der Bau von Nord Stream 2 wurde abgeschlossen, doch ging sie wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine nicht in Betrieb.

SCHWERIN (dpa-AFX) - Der Vorstand der umstrittenen Klimastiftung Mecklenburg-Vorpommern will in den kommenden Wochen zurücktreten. Das ausstehende Testat des Wirtschaftsprüfers für 2022 sei fertig und werde geprüft, sagte Stiftungsvorstand Erwin Sellering (SPD) am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Schwerin.

