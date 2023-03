Automobilkonzerne suchen händeringend nach Produzenten: Lithium ist das Batteriemetall der Stunde. Besonders begehrt ist Lithium, wenn es ohne Umweg über China produziert wird. Deshalb strömen Explorer in geologische Hotspots wie die James Bay Area in Kanada. Auf diesem Weg ist auch Balkan Mining And Minerals Ltd. (ASX: BMM, WKN: A3C28E, ISIN: AU0000157455). Der Explorer verfügt über Projekte in einschlägiger Nachbarschaft und vermeldet hochkarätige Verstärkung für die Führungsriege.