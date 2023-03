Luxembourg Institute of Health setzt auf Better-Datenplattform zur Erforschung besserer Behandlungsmethoden bei Immunerkrankten

Luxemburg, Hamburg (ots) - Better hat eine digitale Lösung zur Sammlung und

Analyse von Daten am Luxemburg Institute of Health (LIH) implementiert. Der

Anbieter marktführender Open-Data-Plattformen für das Gesundheitswesen hilft so

dem LIH, Therapieergebnisse besser vorherzusagen und die besten

Behandlungsmöglichkeiten zu finden. Das Forschungsprojekt ist zunächst auf

Immunkrankheiten ausgelegt. Eine Erweiterung um seltene Erkrankungen und

Krebserkrankungen ist geplant.



Ziel des Projekts ist es, pseudonymisierte Daten für Forschungszwecke in

strukturierter Form in einem zentralen Speicher zur Verfügung zu stellen. Das

LIH sammelt dazu Daten von Krankenhäusern und nutzt hierfür eine bestehende

Benutzeroberfläche für die Dateneingabe durch Ärzt*innen. Danach werden die

Daten auf die Better openEHR Repository übertragen. Die Installation und erste

Schulungen sollen im ersten Quartal 2023 komplett abgeschlossen sein.