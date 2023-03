BERLIN (dpa-AFX) - Eine Patrouille der Bundeswehr ist in der Stadt Gao im Norden Malis von Unbekannten beschossen worden. Dabei sei keiner der deutschen Soldaten verletzt oder getötet worden, teilte ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums am Dienstag in Berlin mit. Am Fahrzeug seien zwei Einschüsse entdeckt worden. Die Soldaten hätten ihren Einsatz abgebrochen und seien in ihr Lager zurückgekehrt. Der Beschuss erfolgte den Angaben zufolge aus etwa 150 Metern Entfernung.

Im Rahmen der UN-Mission Minusma sind derzeit mehr als 1100 Männer und Frauen der Bundeswehr in Mali stationiert. Die Bundesregierung will die Bundeswehr bis Mai 2024 abziehen. Es kam immer wieder zu Streit mit der in Mali regierenden, als russlandnah geltenden Militärjunta. Die Bundesregierung reagierte verärgert darauf, dass diese wiederholt Fluggenehmigungen für Militärmaschinen sowie für die von den Deutschen betriebene Aufklärungsdrohne Heron verweigerte./sk/DP/mis