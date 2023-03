DAX pendelt um 15.650 Punkte

Der DAX ist aktuell überkauft und hat nach dem Anstieg der Vortag bei 15.330 Punkten noch ein offenes Gap auf der Unterseite, welches bei einem Rücklauf geschlossen werden könnte.

Zudem ist der S&P 500 am Vortag mit einer sehr bärischen Tageskerze, mit einem langen oberen Schatten und einem kleinen Kerzenkörper aus dem Handel gegangen, dazu direkt am Widerstand bei 4.060 Punkten. Sollte der S&P 500 wieder am Widerstand um 4.060 Punkte abprallen und vor einem weiteren Rücklauf stehen, könnte auch der DAX wieder unter Druck geraten.