Debeka 2022 In schwierigem Umfeld weiter auf Wachstumskurs (FOTO)

Koblenz (ots) - Zahl der Mitglieder und Kunden erreicht 7,3 Millionen / Zehn

Milliarden Euro Versicherungsleistungen / Genossenschaftliche Prägung als

Erfolgsfaktor



Die Debeka-Versicherungsgruppe ist im Jahr 2022 trotz eines schwierigen

Marktumfelds mit 3,1 Prozent deutlich stärker gewachsen als der Markt, der

leicht geschrumpft ist. Sie konnte Beitragseinnahmen von fast 13 Milliarden Euro

verzeichnen. Zusammen mit der Bausparkasse überschritt die Gruppe die Marke von

15 Milliarden Euro. "Die Debeka konnte auch im Ausnahme-Jahr 2022 ihre

Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen", erklärt Thomas Brahm, der

Vorstandsvorsitzende der Debeka-Versicherungsgruppe. Sie zahlte über zehn

Milliarden Euro an Versicherungsleistungen für mehr als elf Millionen Schaden-

und Leistungsfälle an ihre Mitglieder und Kunden aus. Im Vergleich zu 2021 ist

das eine Steigerung um 4,4 Prozent. Durch das Wachstum ihrer Beitragseinnahmen

auf 12,9 Milliarden Euro konnte die genossenschaftlich geprägte

Debeka-Versicherungsgruppe ihren Marktanteil 2022 auf 5,8 Prozent steigern. Sie

hat ihre Position als fünftgrößter Versicherer in Deutschland damit gefestigt.

Die Anzahl der Mitglieder wuchs um 12.000 auf 7,3 Millionen. Insgesamt besitzen

sie rund 21,4 Millionen Verträge (+ 90.000).