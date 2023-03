Droit beschafft $23 Millionen in der Serie-B-Finanzierungsrunde und unterstützt das weltweite Wachstum und die Entwicklung von Vermögensprodukten

New York, 7. März 2023 (ots/PRNewswire) - Die Runde wurde von Pivot Investment

Partners und UBS gemeinsam geleitet



Droit, ein Technologieunternehmen an der Spitze des Computerrechts und der

Regulierung, gab heute bekannt, dass es in seiner letzten Finanzierungsrunde

eine Serie-B-Investition von $23 Millionen abgeschlossen hat. Die

Finanzierungsrunde wurde von Pivot Investment Partners und UBS, dem führenden

globalen Vermögensverwalter, über seine Venture and Innovation Unit UBS Next

(https://www.ubs.com/global/en/our-firm/what-we-do/technology/ubs-next.html)

geleitet. Goldman Sachs, ein bestehender investor, nimmt ebenfalls an der

Finanzierungsrunde teil.



Seit seiner Gründung in DreamTM Ende 2012 hat sich Droit als Technologieanbieter

etabliert, der die globale regulatorische Compliance im Bereich der

Kapitalmärkte voranbringt. Seine patentierte DEDEPT-Plattform wird jetzt von den

weltweit größten Finanzinstituten für die Entscheidungsfindung und

Revisionsfähigkeit vor und nach dem Handel genutzt.