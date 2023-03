Zwar erholten sich Halbleiter-Aktien wie der Gesamtmarkt seit Anfang des Jahres, dennoch stünden sie möglicherweise vor neuen Tiefstständen, warnt die Citi-Bank. Für den Branchenindex PHLX Semiconductor Sector Index (SOX) könnte es laut den Experten bergab gehen: "Wir gehen davon aus, dass der SOX-Index um 30 Prozent fallen und neue Tiefststände erreichen wird, angetrieben durch einen Rückgang des Gewinns pro Aktie (EPS) [...]", so Citi-Analyst Christopher Danely.

Die Schätzungen für den Gewinn pro Aktie der Chiphersteller seien in diesem Jahr um 32 Prozent gesunken, so Danely weiter. "Wir glauben, dass die Konsensschätzungen um mindestens weitere zehn Prozent fallen können, angetrieben durch eine Korrektur in den Endmärkten Industrie/Auto/Datenzentren." Sobald "jedes Unternehmen seine Schätzungen gesenkt hat, nahe der Tiefstbewertung gehandelt wird und seine Investitionen reduziert", könnten die Halbleiter-Aktien ihre neuen Tiefststände erreicht haben.