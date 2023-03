Wirtschaft Lindner fordert "integren" und "unabhängigen" 5-G-Ausbau

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner besteht darauf, dass die deutschen Handynetze "absolut integer bleiben". In der Diskussion um Beschränkungen für chinesische 5-G-Infrastruktur-Zulieferer wie Huawei oder ZTE sagte er dem TV-Sender "Welt", man dürfe sich gerade bei kritischer Infrastruktur nicht "abhängig von Komponenten einzelner Hersteller" und "kompromittierbar" machen.



Noch ist sich die Ampel-Koalition allerdings nicht im Detail darüber einig, welche Komponenten konkret überprüft oder verboten werden sollen. "Im Einzelnen ist da noch keine abschließende Entscheidung getroffen", so Lindner. "Es gibt nur jetzt eine Indikation, in welche Richtung es gehen könnte, zumindest, wenn es nach der Innenministerin geht."