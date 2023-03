HSBC stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA auf 'Reduce'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat Fresenius Medical Care (FMC) aus Bewertungsgründen von "Hold" auf "Reduce" abgestuft, das Kursziel aber von 32 auf 33 Euro angehoben. Eine einfachere Unternehmensstruktur erhöhe zwar die Wendigkeit des Dialysespezialisten und möglicherweise auch dessen Attraktivität, schrieben die Analysten um Rajesh Kumar in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie zum Medizintechniksektor. Die fundamentale Entwicklung bei FMC bleibe allerdings herausfordernd, da die Blutwäsche weiterhin nicht kostendeckend vergütet werden dürfte. Das neue Kursziel resultiere aus dem positiven Effekt der Restrukturierung./tav/misVeröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2023 / 17:58 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.03.2023 / 03:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fresenius Medical Care Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,77 % und einem Kurs von 36,59EUR gehandelt.



