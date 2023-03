US-Anleihen legen vor Powell-Aussagen zu

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Dienstag mit Kursgewinnen in den Handel gegangen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg zu Handelsbeginn um 0,30 Prozent auf 111,31 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere fiel im Gegenzug auf 3,93 Prozent. Sie bewegte sich damit etwas unterhalb des in der vergangenen Woche markierten Viermonatshochs.

An den Finanzmärkten richtet sich die Aufmerksamkeit auf die US-Geldpolitik. Im Handelsverlauf wird Notenbankchef Jerome Powell seinen halbjährlichen Auftritt vor dem US-Kongress absolvieren. Marktteilnehmer erhoffen sich Hinweise auf den kurz- bis mittelfristigen Kurs der Federal Reserve.

An den Märkten werden derzeit für die kommenden drei Fed-Sitzungen Zinsanhebungen um jeweils 0,25 Prozentpunkte erwartet. Das wäre ein im Vergleich zum vergangenen Jahr eher langsames Tempo. Allerdings ist die hohe Inflation zuletzt nur zäh gesunken. Es könnte daher sein, dass die Fed ihre Geldpolitik stärker strafft./bgf/jkr/jha/