Grenzach-Wyhlen (ots) - Roche blickt mit einem Gesamtumsatz* von 8,1 Mrd. EUR

auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2022 in Deutschland zurück. Der Beitrag von

Roche während der Pandemie zur Diagnose und Behandlung von COVID19-Patient:innen

hat in den Jahren 2020 und 2021 zu Sondereffekten in der Geschäftsentwicklung

geführt. Betrachtet man das Geschäftsjahr 2022 ohne diese Sondereffekte, so

verzeichnen die Pharma-Sparte ein Wachstum von 6,6 % und die Diagnostik-Sparte

ein Wachstum von 7,9 % im Kerngeschäft**. Mit substanziellen Investitionen sowie

einem konstanten Zuwachs an Mitarbeiter:innen bekennt sich Roche zum

Wirtschaftsstandort Deutschland. Investitionen sind jedoch kein Selbstläufer.

Die aktuellen gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen gefährden sowohl die

Patient:innenversorgung als auch die Zukunftsinvestitionen der industriellen

Gesundheitswirtschaft in Deutschland.



Die wichtigsten Zahlen zum Geschäftsjahr 2022 im Überblick:





Seite 2 ► Seite 1 von 3

- Der Gesamtumsatz in Deutschland lag im Jahr 2022 bei rund 8,1 Mrd. EUR (2021:9,5 Mrd. EUR; -14,8 %).- Gesamtumsatz von Roche in Deutschland: Kerngeschäft in der Pharma- undDiagnostik-Sparte wächst dank innovativer Medikamente und Routinediagnostik.Rückläufig sind jedoch die Umsätze mit Produkten im Kampf gegen COVID-19 unddie konzerninternen Lieferungen insgesamt (2022: 4,8 Mrd. EUR; 2021: 5,5 Mrd.EUR).- Kerngeschäft Pharma-Sparte: Rekordumsatz von 2 Mrd. EUR mit einem Wachstum von+6,6 % im Kerngeschäft bestätigt die erfolgreiche Portfoliotransformation unddie starke Nachfrage nach neuen, innovativen Medikamenten. Mit derNeueinführung von Vabysmo (Faricimab) hat Roche den Grundstein für dasGeschäft in der Augenheilkunde und nachhaltiges Wachstum gelegt.- Kerngeschäft Diagnostik-Sparte: Gute Entwicklung im Kerngeschäft (7,9 %**).Die Sparte erzielte einen Umsatz von rund 694 Mio. EUR mit derRoutinediagnostik im deutschen Markt.- Kerngeschäft Diabetes-Care-Sparte: Umsatz von 162 Mio. EUR (-9,3 %) -Marktführerschaft im Bereich Blutzuckermessgerät-Teststreifen in einem sehrherausfordernden Geschäftsumfeld behauptet.- Mehr Investitionen: Rund 675 Mio. EUR (599 Mio. EUR in 2021) investierte Rochein 2022 in Produktionsanlagen, Technologien, Infrastruktur und dieStandortentwicklung an den deutschen Standorten.- Starker Arbeitgeber: Insgesamt arbeiten rund 18.000 Mitarbeiter:innen (2021:17.500) an den Roche-Standorten in Deutschland.Für eine Kultur, die Innovationen in Deutschland willkommen heißt"Sowohl in der Diagnostik- als auch in der Pharma-Sparte konnten wir im Vorjahrein stabiles Umsatzwachstum im Kerngeschäft verzeichnen. Grundlage dieser