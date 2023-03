Maritime Launch und EverWind unterzeichnen Vorvertrag über Kundenliefervereinbarung für umweltfreundlichen Flüssigsauerstoff und andere Produkte

Unternehmen im Gebiet der Straße von Canso erforschen die lokale Versorgung mit umweltfreundlichem Flüssigsauerstoff und anderen Produkten

HALIFAX, Nova Scotia, 7. März 2023 /PRNewswire// -- Zwei Unternehmen mit Sitz in Nova Scotia, die weltweit führende Projekte entwickeln, das Projekt für umweltfreundlichen Wasserstoff von EverWind Fuels (EverWind) in Point Tupper und Space Port Nova Scotia in der Nähe von Canso von Maritime Launch Services Inc. (NEO: MAXQ) (OTCQB: MAXQF) (Maritime Launch), arbeiten an einer Vereinbarung über die Lieferung von umweltfreundlichem Flüssigsauerstoff, die die sektorspezifischen Führungspositionen beider Unternehmen weiter festigen und die positiven Auswirkungen beider Parteien auf die nationale Wirtschaft stärken wird.