MÜNCHEN/BERLIN (dpa-AFX) - Das Nachrichtenmagazin "Focus" bekommt eine Doppelspitze: Franziska Reich (49) und Georg Meck (55) übernehmen zum 1. April die Chefredaktion, wie Hubert Burda Media am Dienstag in München mitteilte. Die beiden lösen Chefredakteur Robert Schneider ab, der - wie schon bekannt - in die "Bild"-Chefredaktion zum Springer-Konzern wechselt.

Reich ist die erste Frau an der "Focus"-Spitze. Sie leitet seit Anfang vergangenen Jahres das Politikressort beim "Focus". Zuvor war sie fast 20 Jahre beim Hamburger Magazin "Stern" in verschiedenen Positionen tätig, zuletzt bis 2019 als Leitung des Politik- und Wirtschaftsressorts.