MHP und LMU München veröffentlichen Industrie 4.0 Barometer 2023 / Unsichere Zukunft bremst Industrie 4.0 in Deutschland

- Unsicherheit beim Return on Investment verhindert fortschreitende

Digitalisierung und Automatisierung bei zwei Dritteln aller Unternehmen

- USA führt beim Thema Nachhaltigkeit, DACH-Region und China haben Nachholbedarf

- Knapp die Hälfte aller Unternehmen betrachtet Nachhaltigkeit und Effizienz

nicht im Einklang - und zieht Wirtschaftlichkeit vor

- Kostensenkung vs. Digitalisierung als Herausforderung im DACH-Raum

- Digitalisierungslücke: China abgeschlagen bei Ortung von Produkten und

IT-Sicherheit

- Automatisierung mangelhaft: Nur die Hälfte aller Prozesse ist automatisiert

- Resilienz gestärkt: bei Lieferkettentransparenz und Cyber Security

- Studie mit 899 teilnehmenden Industrieunternehmen aus Deutschland, Österreich

und der Schweiz, China, UK und den USA



Der Grad der Automatisierung und Digitalisierung in der Produktion ist ein

Indikator für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und

Produktionsstandorten. Die Studie der Management- und IT-Beratung MHP "Industrie

4.0 Barometer 2023" mit 899 befragten Industrieunternehmen weltweit

dokumentiert: Lediglich 50 Prozent der Produktionsprozesse sind automatisiert.

Mehr als die Hälfte der Unternehmen setzt sich nicht mit den Potenzialen und

Möglichkeiten der Industrie 4.0 auseinander oder sieht sie als nicht zielführend

an.