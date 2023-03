FRANKFURT (dpa-AFX) - Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell zu weiteren Zinsanhebungen haben dem Dax am Dienstag ein wenig nach unten gedrückt. Der deutsche Leitindex rutschte in der Folge am Nachmittag auf ein Tagestief ab, zuletzt stand das Börsenbarometer mit 0,56 Prozent im Minus bei 15 566,71 Zählern. Powell hatte vor dem Bankenausschuss des US-Senats gesagt, die Fed sei falls nötig bereit, das Tempo weiterer Erhöhungen zu steigern und die Zinsen noch stärker steigen zu lassen als angenommen. Dabei verwies er auf den hohen Inflationsdruck.

