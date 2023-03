NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aussicht auf eine restriktive Geldpolitik im Kampf gegen die hohe Inflation hat die US-Börsen am Dienstag belastet. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab nach vier Gewinntagen in Folge um 0,43 Prozent auf 33 286,98 Punkte nach.

Der marktbreite S&P 500 fiel um 0,65 Prozent auf 4022,15 Punkte. Für den Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,62 Prozent auf 12 225,81 Punkte nach unten.

Notenbankpräsident Jerome Powell hatte vor dem Bankenausschuss des Senats gesagt, die Fed sei falls nötig bereit, das Tempo weiterer Zinserhöhungen zu steigern und die Zinsen noch stärker zu erhöhen als angenommen. Dabei verwies er auf den bedeutenden Inflationsdruck./la/he