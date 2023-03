VisualVest startet individualisiertes Geschenkportal und ermöglicht Einzahlungen von Dritten ins Depot (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - VisualVest, Robo-Advisor und Tochterunternehmen von

Union Investment, stellt eine Produktneuheit zur Einzahlung durch Dritte in ein

bestehendes Depot vor. Mit "Geschenksparen" haben Anleger*innen erstmals die

Möglichkeit, sich zu besonderen Anlässen Fondsanteile für ihre Geldanlage über

ein individualisiertes Portal schenken zu lassen.



Kunden und Kundinnen des Robo-Advisors richten für die Nutzung zunächst ein

eigenes Geschenkportal passend zum Anlass - wie zum Beispiel Weihnachten,

Geburtstag, Hochzeit oder Geburt des Kindes - ein. Hierfür können Nutzer*innen

Textvorschläge anpassen und eine individuelle Nachricht an die Schenkenden

eingeben. Der Link zum erstellten Geschenkportal wird anschließend mit Bekannten

und Familie geteilt. Diese können dann unmittelbar über das Portal einen

Geldbetrag einzahlen und eine persönliche Grußnachricht per Video, Text oder

Bild hinterlassen.