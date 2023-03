Spaniens Regierung strebt Frauenquoten für Politik und Wirtschaft an

MADRID (dpa-AFX) - Die linke Regierung Spaniens hat eine Initiative zur Gleichstellung von Frauen in die Wege geleitet, die unter anderem die Einführung von Geschlechterquoten in den politischen und wirtschaftlichen Führungsgremien des Landes vorsieht. Der Vorentwurf des sogenannten Paritätsgesetzes wurde am Dienstag vom Ministerrat in Madrid gebilligt, wie die Regierung von Ministerpräsident Pedro Sánchez mitteilte. Madrid hofft, dass das Gesetz noch vor der Parlamentswahl Ende des Jahres verabschiedet werden kann.

Sowohl in der Politik und der öffentlichen Verwaltung als auch bei Verbänden und in größeren Unternehmen soll künftig jedes der beiden Geschlechter mindestens 40 Prozent der einflussreichen Posten besetzen. Börsennotierte Unternehmen müssten dieses Ziel den Plänen zufolge bis zum 1. Juli 2024 erreichen, erklärte die Wirtschaftsministerin und Vize-Ministerpräsidentin Nadia Calviño vor Journalisten. Andere größere Firmen würden bis zum 1. Juli 2026 Zeit haben.