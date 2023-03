PEKING, 7. März 2023 /PRNewswire/ -- Als wichtiger Bestandteil der wirtschaftlichen Entwicklung Chinas trägt der Privatsektor nach Angaben der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission (National Development and Reform Commission) mehr als 60 Prozent zum Bruttoinlandsprodukt (BIP), mehr als 50 Prozent zu den gesamten Steuereinnahmen und mehr als 80 Prozent zur Beschäftigung in den Städten bei, außerdem mehr als 70 Prozent zu technologischen Innovationen und 90 Prozent zu den Marktteilnehmern in China bei.

Der chinesische Präsident Xi Jinping bekräftigte am Montag die Unterstützung des Landes für den Privatsektor und drängte auf eine angemessene Anleitung für dessen gesunde und hochwertige Entwicklung.