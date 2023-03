Deutsche Anleihen legen zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Dienstag gestiegen. Am späten Nachmittag legte der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,32 Prozent auf 131,18 Punkte zu. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,69 Prozent.

Am Nachmittag mussten Bundesanleihen einen Teil ihrer deutlichen Kursgewinne aus dem frühen Handel nach Aussagen des US-Notenbankchefs wieder abgeben. Jerome Powell hatte in einer Rede vor dem Bankenausschuss des US-Senats stärkeren Zinserhöhungen im Kampf gegen die hohe Inflation angedeutet, was die Renditen nach oben trieb und die Kurse von Anleihen belastete.