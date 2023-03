Wirtschaft Dax lässt nach Powell-Aussagen nach - Vonovia Schlusslicht

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Dienstag hat der Dax nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 15.560 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,6 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.



Nachdem der Dax bis zum frühen Nachmittag im Plus gelegen hatte, reagierten die Märkte auf beiden Seiten des Atlantiks negativ auf Äußerungen des US-Notenbankchefs Jerome Powell. Dieser hat am Nachmittag vor dem US-Kongress gesagt, dass der Leitzins wohl höher steigen müsse als bislang angenommen, um die Inflation unter Kontrolle zu bringen. In Frankfurt standen bis kurz vor Handelsschluss die Papiere von Covestro, Porsche, Daimler und Porsche Automobil an der Spitze der Handelsliste.