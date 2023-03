Vechain stellt beim The HiVe Summit das auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Whitepaper "Web3 for Better" vor

Las Vegas, 7. März 2023 (ots/PRNewswire) - CEO Sunny Lu kündigte bei der

Eröffnungsveranstaltung am Samstag, dem 4. März, den neuen wirtschaftlichen

Ansatz der Stiftung für Nachhaltigkeit an, der auf der Blockchain-Technologie

basiert



Vechain veröffentlichte am Samstag "Web3 for Better", ein neues Whitepaper, das

gemeinsam mit der Boston Consulting Group (BCG) verfasst wurde und sich auf

Nachhaltigkeitsinitiativen in der Blockchain-Technologie konzentriert. Beim The

HiVe Summit, der ersten Web3-/Nachhaltigkeits-Veranstaltung von Vechain in Las

Vegas, trafen sich mehr als 100 führende Persönlichkeiten aus den Bereichen

Web3, ESG und Wissenschaft, darunter zwei Nobelpreisträger, um über

Herausforderungen zu diskutieren und Lösungen für eine nachhaltigere Zukunft

vorzuschlagen. Sir Konstantin Novoselov wurde als Berater von Vechain

angekündigt, dessen bahnbrechende Arbeit 2D-Smart-Materialien für die

Kohlenstoffabscheidung auf der Blockchain VechainThor (VET) nutzt.