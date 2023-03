Decentral bringt 62.000 Andiami-Whitelist-Registratoren zusammen; gibt bevorstehende Whitelist-Schließung und Jaxx Liberty Sunsetting bekannt

Toronto, 7. März 2023 (ots/PRNewswire) - Andiami: The Quest for Liberty - ein

Projekt, das entwickelt wurde, um ein nutzergesteuertes Internet zu betreiben

und gleichzeitig Blockchain-Gemeinschaften dabei zu unterstützen,

Node-Dezentralisierung zu erreichen - wird auf der Infrastruktur aufbauen, die

Jaxx Liberty zu einer Plattform gemacht hat, auf die Millionen von Nutzern

vertrauen.



Decentral - das führende Blockchain-Unternehmen in Kanada, das sich auf

dezentralisierte Innovationen und Infrastruktur konzentriert - schließt die

erste Phase seines neuesten Projekts ab: Andiami: The Quest for Liberty (https:/

/c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3801744-1&h=2612703372&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc

%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3801744-1%26h%3D3840190548%26u%3Dhttp%253A%252

F%252Fandiami.org%252F%26a%3DAndiami%253A%2BThe%2BQuest%2Bfor%2BLiberty&a=Andiam

i%3A+The+Quest+for+Liberty) . Durch einen Whitelisting-Prozess, der letztes Jahr

begann, hat Andiami mehr als 62.000 Registratoren, die bereitstehen, um sich an

dieser neuen transmedialen Initiative zu beteiligen, die physische und digitale

Elemente zusammenbringt, um ein nutzergesteuertes Peer-to-Peer-Internet zu

betreiben. Es wird erwartet, dass die Whitelist in den kommenden Wochen

abgeschlossen wird.