Oberon Uranium unterzeichnet Absichtserklärung zum Erwerb von Mineralkonzessionen und anderen Vermögenswerten

Vancouver, BC - 6. März 2023 - OBERON URANIUM (" Oberon " oder das " Unternehmen ") (CSE:OBRN) freut sich, bekannt zu geben, dass es eine Absichtserklärung vom 6. März 2023 (der "LOI") mit 2037881 AB Ltd. ("2037881 AB") in Bezug auf eine vorgeschlagene Transaktion (die "vorgeschlagene Transaktion") unterzeichnet hat, in deren Rahmen Oberon alle ausgegebenen und ausstehenden Aktien von 2037881 AB erwerben wird. Die wesentlichen Vermögenswerte von 2037881 AB sind 23 Mineralien-Claims mit einer Gesamtfläche von 20.064 Hektar in der Nähe von Uranium City, Saskatchewan, Kanada, bekannt als das "Fusion Uranium Zone Project", das Uranvorkommen aufweist. Darüber hinaus besitzt 2037881 AB eine Uranextraktionstechnologie, die eine Methode zur In-situ-Auslaugung von Uranvorkommen in nicht porösen, undurchlässigen unterirdischen Formationen verwendet.

Im Projekt Fusion Uranium Zone wurden seit 2005 umfangreiche Bohrungen durchgeführt und Ausgaben getätigt, und im Umkreis von wenigen Metern um das Projekt wurden auf dem Kronland der Regierung von Saskatchewan beträchtliche Mengen an Uran nachgewiesen. Darüber hinaus sind die Betriebskosten in Uranium City aufgrund der vorhandenen Infrastruktur in der Umgebung und der guten Straßenanbindung historisch niedrig.

Lawrence Hay, President von Oberon, kommentierte: "Wir sind begeistert, dass wir dieses Projekt in unser Portfolio aufnehmen können. Dieses Projekt wird unsere Position im Uranbereich erheblich stärken."

Die vorgeschlagene Transaktion

Gemäß der vorgeschlagenen Transaktion wird das Unternehmen insgesamt 20.000.000 Stammaktien der Klasse A von Oberon (die "Gegenleistungsaktien") an die Aktionäre von 2037881 AB zu einem angenommenen Preis pro Gegenleistungsaktie von 0,2025 $ ausgeben, was einem Gesamtkaufpreis von 4.050.000 $ entspricht. Die vorgeschlagene Transaktion wird gemäß den verfügbaren Prospektausnahmen in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen durchgeführt. Die Mineralien-Claims, die das Fusion Uranium Zone Project umfassen, werden einer 3%igen Produktionslizenzgebühr unterliegen, die von einem Aktionär von 2037881 AB einbehalten wird. Das Unternehmen hat das Recht, die Lizenzgebühr jederzeit für 1.000.000 $ zurückzukaufen. Oberon und 2037881 AB haben sich bereit erklärt, innerhalb von 90 Tagen nach Treu und Glauben über die Bedingungen einer endgültigen Vereinbarung bezüglich der vorgeschlagenen Transaktion zu verhandeln.