INTERNATIONALE KONFERENZ ZUM THEMA JUSTIZ BEGINNT IN RIAD

Riad, Saudi-Arabien, 7. März 2023 (ots/PRNewswire) -



- Die erste internationale Justizkonferenz (ICJ), die vom Saudi Ministry of

Justice (MOJ) ausgerichtet wird, bietet Interessenvertretern aus der ganzen

Welt eine Plattform zum Wissensaustausch über die Zukunft und Digitalisierung

der Justiz.

- Am ersten Tag der Konferenz sprachen 12 Redner in drei spannenden Sitzungen

über die wichtigsten Entwicklungen bei der digitalen Transformation der

globalen Justizsysteme

- Am Eröffnungstag der ICJ wurden auch die ersten Lizenzen für Anwaltskanzleien

des Königreichs für ausländische Kanzleien präsentiert.



Das Saudi-arabische Justizministerium (MOJ) hat den ersten Tag seiner ersten

internationalen Justizkonferenz in Riad erfolgreich abgeschlossen. Im Laufe des

Tages leiteten 12 internationale Redner Podiumsdiskussionen und Workshops zum

zentralen Thema der Konferenz, "Erleichterung des Zugangs zur Justiz durch

digitale Innovation", und teilten ihr Fachwissen über die transformativen

Auswirkungen der Technologie im Bereich der globalen Justiz.