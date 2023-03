Hut 8 Mining Production and Operations Update für Februar 2023

Toronto, 7. März 2023 (ots/PRNewswire) - 156 Bitcoin geschürft im Februar



Mit 9.242 BTC hält Hut 8 weiterhin die größte Menge an selbst geschürften

Bitcoin in Reserve aller börsennotierten Unternehmen



Hut 8 Mining Corp. (Nasdaq: HUT) (TSX: HUT), ("Hut 8" oder das "Unternehmen"),

einer der größten, innovationsorientierten Pioniere für das Mining digitaler

Vermögenswerte und Anbieter von Hochleistungs-Computing-Infrastruktur in

Nordamerika, hat im Zeitraum bis zum 28. Februar 2023 156 Bitcoin geschürft.





Höhepunkte der Produktion im Februar 2023:- 156 Bitcoin wurden generiert, was einer durchschnittlichen Produktionsrate vonetwa 5,6 Bitcoin pro Tag entspricht.- Die im Januar 2023 produzierten 188 Bitcoin wurden im Februar 2023 verkauft.- Das gesamte Bitcoin-Guthaben, das zum 28. Februar in Reserve gehalten wurde,beträgt 9.242, und gemäß unserer Ankündigung vom 7. Februar 2023 gehen wirdavon aus, dass wir unsere Bitcoin-Produktion vom Februar verkaufen werden, umdie Betriebskosten zu finanzieren.- Die installierte ASIC-Hashrate-Kapazität in unseren Einrichtungen in Albertabetrug am Ende des Monats 2,5 EH/s.- Hut 8 produzierte im Februar 62,4 BTC/EHBetriebliche Höhepunkte:- Wir untersuchen derzeit elektrische Probleme an unserem Standort inDrumheller, Alberta, die zu einer Verringerung der Produktion geführt haben.- Die Miner und die elektrische Ausrüstung wurden vom Standort North Bay,Ontario, entfernt. Die Miner wurden nach Medicine Hat, Alberta, verlegt, unddie elektrische Ausrüstung wurde bis zu ihrer Verlegung in eine Einrichtungeines Dritten gebracht.- Wir prüfen derzeit die Möglichkeiten der Energieversorgung für die etwa 7.000Miner, die aus North Bay umgesiedelt wurden, was einer Kapazität von etwa 680PH/s entspricht."In diesem Monat haben wir einen Teil unseres Stacks zur Deckung derBetriebskosten verwendet, anstatt andere Finanzierungsmöglichkeiten mit wenigerattraktiven Konditionen zu suchen", sagte Jaime Leverton, CEO. "Wir haltenweiterhin den größten selbst geschürften Stack aller börsennotierten Unternehmenin Reserve und arbeiten aktiv daran, unsere Transaktion mit USBC (US BitcoinCorp.), wie zuvor besprochen, im zweiten Quartal abzuschließen."Informationen zu Hut 8Hut 8 ist einer der größten innovationsorientierten Digital Asset Miner inNordamerika und wird von einem Team von Business-Building-Technologen geleitet,die Bitcoin, Blockchain, Web 3.0 und der Überbrückung der aufstrebenden undtraditionellen Hochleistungs-Computing-Welten optimistisch gegenüberstehen. Mitzwei in Betrieb befindlichen Mining-Standorten in Süd-Alberta verfügt Hut 8 über