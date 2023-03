Walgreens Boots Alliance (WBA) blickt bereits seit April 2021 und einem Kursstand von 57,05 US-Dollar auf einen intakten Abwärtstrend zurück, bis Oktober letzten Jahres ging es hierbei auf 30,39 US-Dollar talwärts. Zwar konnte anschließend eine Zwischenerholung zurück in den Widerstandsbereich um 42,00 US-Dollar bis Ende letzten Jahres vollzogen werden, allerdings trübt sich das Chartbild seitdem wieder merklich ein, es drohen frische Jahrestiefs, die sich entsprechend für ein Short-Engagement anbieten würden.

Trendwendesignale Fehlanzeige

Der zunehmende Schwund von Investoren bei WBA könnte sich unterhalb der aktuellen Jahrestiefs von 34,30 US-Dollar erneut in Rückschlägen manifestieren, Verluste auf 33,40 und schließlich die Jahrestiefs aus 2022 bei 30,39 US-Dollar kämen nicht überraschend. Hierzu könnte beispielshalber ein Schein mit einem Hebel von X zum Einsatz kommen und auf der kurzen Wegstrecke eine überdurchschnittliche Rendite sichern. Eine echte Überraschung wurde dagegen ein sofortiger Turnaround mit einem entsprechenden Anstieg mindestens über 36,30 US-Dollar sorgen. In diesem Szenario könnten die letzten Zwischenhochs aus Februar bei 37,13 und 37,96 US-Dollar angesteuert werden. Spätestens am 200-Tage-Durchschnitt bei derzeit 38,63 US-Dollar sollten aber wieder Gewinnmitnahmen zwingend eingeplant werden.