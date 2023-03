Die Carlsberg-Gruppe plant die Ausweitung der Verwendung von regenerativer Gerste bei ihren Marken im Vereinigten Königreich, in Finnland und in Frankreich

Kopenhagen, Dänemark, 7. März 2023 (ots/PRNewswire) - Die Carlsberg-Gruppe

treibt ihre weltweite Umstellung auf eine regenerative Landwirtschaft voran. Der

Bierriese schreitet mit drei Pioniermarken im Vereinigten Königreich, in

Finnland und Frankreich auf seinem Weg zu 100 % regenerativen

landwirtschaftlichen Praktiken bis 2040 voran



Die Selbstverpflichtungen der Marke sind Teil des neuen ZERO Farming

Footprint-Ziels der Group im Rahmen ihres kürzlich gestarteten ESG-Programms

"Gemeinsam auf dem Weg zu Null und darüber hinaus" (Together Towards Zero and

Beyond). In diesem Rahmen hat sich die dänische Brauerei verpflichtet, bis 2030

weltweit 30 % aller landwirtschaftlichen Rohstoffe aus regenerativen Verfahren

und nachhaltigen Quellen zu beziehen und bis 2040 100 % zu erreichen. Die

regenerative Landwirtschaft, die darauf abzielt, die biologische Vielfalt zu

fördern, die Gesundheit der Böden wiederherzustellen und die natürliche

Kohlenstoffbindung zu unterstützen, ist ein wichtiger Bestandteil des Kampfes

gegen den Klimawandel und den Verlust der biologischen Vielfalt.