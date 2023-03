Die GIGABYTE AERO-Laptops 2023 für Kreative sind ab sofort erhältlich und bieten ein vollständiges Spektrum an Funktionen, die Ihre Kreativität freisetzen

Taipeh, 7. März 2023 (ots/PRNewswire) - GIGABYTE AERO 16 OLED und AERO 14 OLEDsind ab sofort im Handel erhältlich. Diese Next-Generation-Laptops für Kreativesind mit den neuesten Intel® Core(TM) -Prozessoren der 13. Generation undLaptop-GPUs der NVIDIA GeForce® RTX(TM) 40er-Serie konzipiert, die die3D-Rendering-Zeit von 2,5 Stunden auf nur 10 Minuten verkürzen. Sie verfügenaußerdem über ein atemberaubendes Display mit außergewöhnlicher Farbgenauigkeitund kreationsorientierten Designs, alles in einem schlanken und tragbaren Paketfür ein optimiertes kreatives Erlebnis, jederzeit und überall.Das hervorragende Display hebt AERO von der großen Auswahl an Laptops fürKreative ab. Die Displays des AERO 16 OLED (https://www.aorus.com/de-de/laptops/creator/aero-16-oled?utm_source=cision&utm_campaign=vf_2023_global_202303&utm_medium=news_distribution&utm_term=&utm_content=textlink_aero) und des AERO 14 OLED(https://www.aorus.com/de-de/laptops/creator/aero-14-oled?utm_source=cision&utm_campaign=vf_2023_global_202303&utm_medium=news_distribution&utm_term=&utm_content=textlink_aero) sind werksseitig mit X-Rite(TM) 2.0 kalibriert und von Pantone®für präzise Farben validiert. Mit einem E-Wert-Delta von weniger als 1 verfügendiese Laptops über die geringste Farbabweichung und bieten unter anderem diefarbgenauesten Displays. Der AERO 16 OLED ist in einer atemberaubenden Auflösungvon 4K UHD+ erhältlich, während der AERO 14 OLED mit einer Auflösung von 2.8KQHD+ ausgestattet ist; beide haben ein Seitenverhältnis von 16:10, dasausreichend Platz auf dem Bildschirm bietet, um die Produktivität zu steigern.Beide Laptops wurden nach TÜV Rheinland Eyesafe® zertifiziert und verfügen übereine Zertifizierung für geringes blaues Licht, die es Kreativprofis ermöglicht,über längere Zeiträume komfortabel zu arbeiten und gleichzeitig dieFarbgenauigkeit beizubehalten.AERO 16 OLED und AERO 14 OLED wurden außerdem mit den neuesten Intel®Core(TM)-Prozessoren der 13. Generation und Laptop-GPUs der NVIDIA GeForce® RTX40er-Serie ausgestattet. Die NVIDIA Studio-Zertifizierung stellt außerdemsicher, dass die Laptops für Stabilität und Leistung optimiert wurden, und sieumfasst einen nahtlosen Support für weitläufig verwendete Kreativsoftware.Beide Laptops sind in einem eleganten Design erhältlich und verfügen über einrobustes und ultradünnes Gehäuse aus einer Aluminiumlegierung, das mitCNC-Fräsverfahren hergestellt wurde. Das AERO 14 OLED ist besonders schlank undfederleicht und misst nur 1,49 kg, was es zu einer praktischen Option fürKreative macht, die oft unterwegs sind. Das patentierte irisierende LOGO und dieWasser- und Fingerabdruck abweisenden Glas-Touchpads verleihen diesen beidentechnologisch fortschrittlichen Laptops einen modernen Touch.Mit den AERO-Laptops 2023 für Kreative kommen alle Farben zum Ausdruck - und siesind ab sofort im Handel erhältlich. Weitere Produktinformationen finden Sie aufhttps://bit.ly/AERO_laptop (https://www.aorus.com/de-de/laptops/landing?utm_source=cision&utm_campaign=vf_2023_global_202303&utm_medium=news_distribution&utm_term=&utm_content=textlink_aorus)Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2008523/GIGABYTE_AERO_2023_Laptops_Now_Available_for_Creatives__Delivering_a_Full_Spectr_ID_557ca2d3ef42.jpgView original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/die-gigabyte-aero-laptops-2023-fur-kreative-sind-ab-sofort-erhaltlich-und-bieten-ein-vollstandiges-spektrum-an-funktionen-die-ihre-kreativitat-freisetzen-301764431.htmlPressekontakt:Jessica Yu,+44 886-02-8912-4000 # 1575,jessica.yu@gigabyte.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/151871/5458114OTS: GIGABYTE