Es gelten die aufgeführten Nutzungshinweise. Die Analysen werden im Rahmen einer Hobbytätigkeit erstellt und stellen keine Handlungsempfehlungen dar.

Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen.Der Rücklauf von 16297 nach 11807 lässt sich als vollständiger Abwärtsimpuls (orangene 1=14914, orangene 2=15739, orangene 3=12432, orangene 4=13562 als Triangle, orangene 5=11807) fertig zählen und kann wegen der grauen 0-b-Linie aus dem Tageschart auch kaum noch korrektiv interpretiert werden. Damit dürfte die blaue C der lila 2 beendet worden sein und sich der DAX in der impulsiven lila 3 befinden.Unterhalb 16297 bleibt die alternative Zählweise mit einer laufenden lila Alt: 4 bzw. blauen 2/B möglich.Die kurze lila 2=11807 wurde als überschiessendes Flat (blaue A=8612, blaue B=16297, blaue C=11807) beendet. Der Zielbereich der impulsiven lila 3 liegt zwischen 16297 und 25634.Der Start der lila 3 lässt sich mehrdeutig impulsiv zählen:Lila 1=12701, lila 2=12543, lila 3=14677 (blaue i=13444, blaue ii=13020, blaue iii=14583, blaue iv=14192, blaue v=14677), lila 4=13694, lila 5 bisher 15708 (blaue i=14161, blaue ii=13821, blaue iii=15271, blaue iv=14902 als Abschlussvorbote unterhalb 23er Ziel 14929 – rote Fibos, blaue v bisher 15708 im Zielbereich angekommen).Die lila 5 befindet sich nach der orangenen i=15655 und orangenen ii bisher 15144 vermutlich in der orangenen iii (bisher 15708). Die orangene iii ist oberhalb der 100er Ausdehnung bei 15897 und eventuell sogar ober der 161er Ausdehnung bei 16362 (blaue Fibos) zu erwartenAllerdings hat die blaue Alt: v alle Bedingungen für ein korrektives Muster und damit für einen Abschluss der lila Alt: 5 erfüllt.Die lila 5 kann direkt in den Zielbereich der lila 3 vordringen (blauer Pfad); sie kann aber mit der grünen 1 auch erst einen Zwischenschritt in der lila 3 markieren (hellblauer Pfad).Aufgrund der Synchronizität zum DJI ist dieses Szenario als Hauptvariante einzuordnen.Lila 1=12701, lila Alt: 2=11994, lila Alt: 3 bisher 15655 mit roter Alt: I=12945, roter Alt: II=12543, roter Alt: III=14677 (blaue i=13444, blaue ii=13020, blaue iii=14583, blaue iv=14192, blaue v=14677), roter Alt: IV=13694 unterhalb 23er Ziel 14173, roter Alt: V bisher 15708). Das 23er Ziel der lila Alt: 4 liegt derzeit bei 14831 (grüne Fibos).Es fehlt in diesem Szenario noch mindestens ein Hoch (lila Alt: 5) für einen impulsiven Abschluss.Lila 1=12701, lila 2=12543, lila Alt: 3?=13444, lila Alt: 4?=13020, lila Alt: 5?/grüne Alt: 1?=14677, kurze grüne Alt: 2?=13694 oberhalb 38er Ziel 13581, kurze grüne Alt: 3?=15655 im Zielbereich zwischen 14980 und 16564, grüne Alt: 4?=15144 unterhalb 23er Ziel 15192 (violette Fibos), grüne Alt: 5? bisher 15708 im Zielbereich angekommen.Das Szenario 3 wird vermutlich noch lange die Parallelzählung zum Szenario 1 sein.Durch den Bruch der "magischen Marke" 14478 (161er Ausdehnung der blauen iii) wurde der impulsive Anstieg in allen drei Szenarien bestätigt. Mit dem Anstieg oberhalb 14677 wurde ein weiteres starkes Signal ausgesendet. Oberhalb 16297 wäre die lila 3 bestätigt.Die blaue 2/B (bisher 11807) verläuft als Flat mit orangener A=12432, überschiessender orangener B bisher 15708 oberhalb 38er Ziel 13908 – graue Fibos, fehlender orangener C mit Ziel unterhalb 11807). Die grüne Alt: C kann sich noch weiter bis 16297 ausdehnen (analog Szenario 1 oder Szenario 2 aus der lila 3).Eine alternative Zählweise der blauen 2/B als Zigzag mit orangener Alt: A?=11807, laufender orangener Alt: B? bisher 15708 (grüne A=14677, grüne B=13694, grüne C bisher 15708 oberhalb 61er Ziel 15468 – lila Fibos) sowie fehlender orangener Alt: C? mit Ziel unterhalb 11807 ist theoretisch ebenfalls möglich.Der DJI hat mit dem Allzeithoch bei 36954 einen vollständigen Aufwärtsimpuls und der DAX bei 16297 vermutlich eine Korrekturwelle abgeschlossen. Der Rücklauf von den Allzeithochs scheint sowohl im DJI als auch im DAX beendet zu sein. Beide Indizes dürften sich bereits auf dem Weg in neue Welten befinden. Im DAX könnte es jedoch unterhalb 16297 noch einmal ein weiteres Tief geben.