Führendes Unternehmen für vertrauenswürdige KI (Trusted AI) hilft Kunden, sich im Chatbot-Wahn zurechtzufinden.

NEW YORK, 8. März 2023 /PRNewswire/ -- Amelia, das führende Unternehmen im Bereich Trusted AI, gab heute eine strategische Investition in Höhe von 175 Millionen US-Dollar von BuildGroup und Monroe Capital bekannt, die Finanzkapital und Unternehmensführung bereitstellen wird. Goldman Sachs & Co LLC und TD Cowen haben das Unternehmen bei der Kapitalerhöhung beraten.