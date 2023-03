CLÉ DE PEAU BEAUTÉ GIBT DIE FÜNFTE EMPFÄNGERIN DER „POWER OF RADIANCE AWARDS" BEKANNT

Wissenschaftliche und technologische Lösungen sind entscheidend, um einige der größten Probleme der Welt anzugehen, einschließlich Klimawandel und Armut. Das grenzenlose Potenzial der Hälfte der Weltbevölkerung, zu der Mädchen und Frauen gehören, kann daher nicht übersehen werden. Mädchen, insbesondere aus unterprivilegierten Gegenden, sind sogar noch stärker von der MINT-Bildung ausgeschlossen. Da IKT-Fähigkeiten (Informations- und Kommunikationstechnologie) immer gefragter werden, haben sich die geschlechtsspezifischen Unterschiede aufgrund der geringen Beteiligung von Frauen in diesen Branchen weiter vergrößert.

Frau Quyen ist eine leidenschaftliche Biologielehrerin, die daran arbeitet, die Lücken in der MINT-Bildung zu schließen und geschlechtsspezifische Vorurteile in ihrer Gemeinschaft zu bekämpfen. In Vietnam sind die Bildungsdisparitäten besonders bei Kindern aus den ärmsten Provinzen verbreitet[1], die aus einem höheren Anteil ethnischer Minderheiten, Menschen mit Behinderungen und Mädchen bestehen. Dies gilt insbesondere für die MINT-Bildung, die sich hauptsächlich an Jungen richtet, und[2] dazu geführt hat, dass akademisch isolierte Mädchen vom Eintritt ins Berufsleben abgehalten werden..[3] Die Zahl der Mädchen, die 2019 die Aufnahmeprüfung in die 10. Klasse ablegten, erreichte in der abgelegenen, bergigen Provinz Lao Cai im Nordwesten Vietnams (einer Provinz mit einer hohen Konzentration ethnischer Minderheiten) etwa 10,5 %.[4] Der Ausbruch der Pandemie hat die ohnehin schon schlimme Lernkrise in Vietnam noch verschärft.[5]