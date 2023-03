Briocean feiert bemerkenswertes Wachstum auf seiner jährlichen Gala

SHENZHEN, China, 8. März 2023 /PRNewswire/ -- Briocean, der weltweit führende Distributor von elektronischen Komponenten, feierte seine jährliche Gala, ein wichtiger Meilenstein auf seinem erfolgreichen Weg seit der Gründung im Jahr 2008. Die Veranstaltung, an der mehr als 500 Mitarbeiter, darunter Kollegen aus anderen asiatischen Ländern, teilnahmen, feierte das bemerkenswerte Wachstum und den globalen Erfolg des Unternehmens.

Briocean hat in den letzten Jahren ein enormes Wachstum erlebt, das bis Jahr 2022 um 300 % gestiegen ist. Dieser Erfolg ist auf die Expertise und das Engagement des Unternehmens zurückzuführen, Kunden aus verschiedenen Branchen weltweit Qualitätssicherung zu bieten. Darüber hinaus ist Briocean stolz auf sein starkes Lieferkettennetzwerk und bietet seinen Kunden eine 5-Jahres-Garantie und einen flexiblen Zahlungsplan, um ihren Bedarf an elektronischen Bauteilen innerhalb einer kurzen Vorlaufzeit zu decken. Zusätzlich zu seiner globalen Präsenz plant das Unternehmen auch, seine Geschäftstätigkeiten im asiatisch-pazifischen Raum auszuweiten, da es das Entwicklungspotenzial in dieser Region erkannt hat. Diese Expansion wird es Briocean ermöglichen, seine Kunden in der Region besser zu bedienen und seine Position als globaler Marktführer im Vertrieb elektronischer Komponenten zu stärken.