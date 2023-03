CLE' DE PEAU BEAUTE' GIBT DIE FÜNFTE EMPFÄNGERIN DER "POWER OF RADIANCE AWARDS" BEKANNT

Tokio, 8. März 2023 (ots/PRNewswire) - Anerkennung für diejenigen, die das Leben

von Mädchen und Frauen durch MINT-Bildung gefördert und verbessert haben



Cle' de Peau Beaute', die luxuriöse Hautpflege- und Make-up-Marke, ist stolz

darauf, die Empfängerin des fünften "Power of Radiance Awards", Dao Thi Hong

Quyen aus Hanoi, Vietnam bekanntzugeben. Die "Power of Radiance Awards" sind ein

integraler Bestandteil des langfristigen philanthropischen Engagements von Clé

de Peau Beauté, zu dem auch eine mehrjährige Partnerschaft mit UNICEF gehört,

die sich für die Unterstützung der MINT-Bildung (Wissenschaft, Technologie,

Ingenieurwesen und Mathematik) einsetzt, sodass Mädchen weltweit ihr Potenzial

für eine bessere Welt freisetzen können.





Seite 2 ► Seite 1 von 4

Wissenschaftliche und technologische Lösungen sind entscheidend, um einige dergrößten Probleme der Welt anzugehen, einschließlich Klimawandel und Armut. Dasgrenzenlose Potenzial der Hälfte der Weltbevölkerung, zu der Mädchen und Frauengehören, kann daher nicht übersehen werden. Mädchen, insbesondere ausunterprivilegierten Gegenden, sind sogar noch stärker von der MINT-Bildungausgeschlossen. Da IKT-Fähigkeiten (Informations- und Kommunikationstechnologie)immer gefragter werden, haben sich die geschlechtsspezifischen Unterschiedeaufgrund der geringen Beteiligung von Frauen in diesen Branchen weitervergrößert.Frau Quyen ist eine leidenschaftliche Biologielehrerin, die daran arbeitet, dieLücken in der MINT-Bildung zu schließen und geschlechtsspezifische Vorurteile inihrer Gemeinschaft zu bekämpfen. In Vietnam sind die Bildungsdisparitätenbesonders bei Kindern aus den ärmsten Provinzen verbreitet[1], die aus einemhöheren Anteil ethnischer Minderheiten, Menschen mit Behinderungen und Mädchenbestehen. Dies gilt insbesondere für die MINT-Bildung, die sich hauptsächlich anJungen richtet, und[2] dazu geführt hat, dass akademisch isolierte Mädchen vomEintritt ins Berufsleben abgehalten werden..[3] Die Zahl der Mädchen, die 2019die Aufnahmeprüfung in die 10. Klasse ablegten, erreichte in der abgelegenen,bergigen Provinz Lao Cai im Nordwesten Vietnams (einer Provinz mit einer hohenKonzentration ethnischer Minderheiten) etwa 10,5 %.[4] Der Ausbruch der Pandemiehat die ohnehin schon schlimme Lernkrise in Vietnam noch verschärft.[5]Frau Quyen ist entschlossen, dies zu ändern, indem sie ausgrenzten Mädchen undGruppen in Vietnam eine MINT-Bildung anbietet, damit auch sie die Möglichkeithaben, in diesen wichtigen Bereichen mitzuarbeiten und einen Beitrag zu leisten.