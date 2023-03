Jugendstudie zu digitaler Bildung Rund 70 Prozent der Berufseinsteigenden fühlen sich nicht fit für die digitale Arbeitswelt

Berlin/Düsseldorf (ots) -



- Repräsentative Befragung der Vodafone Stiftung Deutschland: Nur bei 54 Prozent

der befragten Schüler:innen ab 14 Jahren ist Informatik ein reguläres

Schulfach

- Dabei sehen 79 Prozent aller jungen Menschen digitale Kompetenzen als

besonders wichtig für die Zukunft

- Über zwei Drittel der Jugendlichen sehen mehr Vorteile als Nachteile in der

Digitalisierung für die Gesellschaft



Junge Menschen aller sozialen Schichten blicken positiv in die digitale Zukunft:

69 Prozent erwarten, dass die Digitalisierung positive gesellschaftliche

Entwicklungen anstößt und 79 Prozent sehen Vorteile für ihre persönliche

Entwicklung. Zudem stufen 79 Prozent digitale Kompetenzen als unverzichtbar für

die Zukunft ein. Geht es jedoch um die Vorbereitung auf die digitale Zukunft,

fühlen sich vor allem Berufseinsteiger schlecht vorbereitet. Passend dazu

bewertet über die Hälfte der Schüler:innen die digitale Ausstattung an Schulen

als unzureichend. Das sind die Ergebnisse einer repräsentativen Studie im

Auftrag der Vodafone Stiftung Deutschland, für die über 2.000 junge Menschen

zwischen 14 und 24 Jahren befragt wurden.