BERENBERG stuft Tesla auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Tesla von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 200 auf 210 US-Dollar angehoben. Die Ausrichtung auf kleinere Elektrofahrzeuge dürfte das Marktpotenzial zwar deutlich ausweiten, benötige aber Zeit, schrieb Analyst Adrian Yanoshik in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nach den jüngsten Kursgewinnen der Aktie macht der Experte für diese nun nur noch begrenztes Aufwärtspotenzial aus./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2023 / 14:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Tesla Aktie wird aktuell mit einem Minus von -3,15 % und einem Kurs von 187,7EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Adrian Yanoshik

Analysiertes Unternehmen: Tesla

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 210

Kursziel alt: 200

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m