Angesichts der herben Verluste vom Dienstag könnten unterhalb des EMA 200 weitere Abschläge anstehen, hierbei könnte es zu Verlusten auf zunächst 1,0481 und darunter eine etwas stärkere Horizontalunterstützung um 1,0364 US-Dollar weiter abwärtsgehen. Zeitgleich würde noch eine potenzielle und seit Mitte Dezember im Aufbau befindliche SKS-Formation aktiviert werden. Um das drohende Verkaufssignal bei EUR/USD noch zu verhindern, bedarf es eines raschen Kurssprungs mindestens über 1,0695 Dollar. In diesem Szenario könnte ein Rücklauf zunächst an die Hürde um 1,0805 US-Dollar bevorstehen.

Fazit

Kursnotierungen unterhalb der aktuellen Jahrestiefs von 1,0481 US-Dollar würden eine Abwärtsvariante in Richtung der Horizontalunterstützung aus Mitte letzten Jahres auf 1,0364 US-Dollar vermuten. Hierauf könnten Investoren durch ein geeignetes Short-Instrument wie beispielshalber das Open End Turbo Short Zertifikat WKN VU3LNW setzen und überdurchschnittlich von profitieren. Die mögliche Renditechance beliefe sich dabei auf 100 Prozent, Ziel des Scheins läge am Ende bei 3,51 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte aber in jedem Fall den EMA 200 bei aktuell 1,0536 US-Dollar noch nicht unterschreiben, ein entsprechender Stopp-Kurs wäre im Schein bei 1,88 Euro angesiedelt.