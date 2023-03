HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat Tesla von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 200 auf 210 US-Dollar angehoben. Die Ausrichtung auf kleinere Elektrofahrzeuge dürfte das Marktpotenzial zwar deutlich ausweiten, benötige aber Zeit, schrieb Analyst Adrian Yanoshik in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nach den jüngsten Kursgewinnen der Aktie macht der Experte für diese nun nur noch begrenztes Aufwärtspotenzial aus./bek/gl

Rating: Hold

Analyst: Berenberg Bank

Kursziel: 210 US-Dollar