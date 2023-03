Dr. Reuter Investor Relations - Welche Meilensteine Innocan Pharma erreicht hat - und für 2023 plant

Innocan Pharma erforscht und entwickelt deshalb Verabreichungssysteme, die die Potenz und Wirkungsdauer von CBD verbessern sollen. Das Geschäftsjahr 2022 war in dieser Hinsicht von zahlreichen Forschungserfolgen und neuen, strategischen Kooperationen geprägt, die auch im Jahr 2023 fortgesetzt werden dürften.

Rückblick auf ein erfolgreiches 2022

Auf personelle Ebene konnte Innocan Pharma im vergangenen Jahr zwei Koryphäen auf dem Gebiet der Arzneimittelentwicklung und der Veterinärmedizin gewinnen: Prof. Chezy Barenholz, der Erfinder des liposomenbasierten Krebsmedikaments Doxil, und Dr. Antonio Benitz (Benitz Consulting), der Innocan bei der Regulierung und Kommerzialisierung von geistigem Eigentum (IP) im Veterinärbereich unterstützt.

Das gesamte IP-Portfolio von Innocan Pharma besteht derzeit aus LPT CBD, CLX CBD und hochwertigen CBD-basierten Wellness-Produkten für Verbraucher:

-Innocan Pharma entwickelt und vermarktet ein breites Portfolio innovativer und leistungsstarker Pflegeprodukte zur Förderung eines gesünderen Lebensstils. Die Produkte, die sieben Patentfamilien umfassen, sind in Kanada, Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Portugal, Italien und Polen geschützt und werden dort vermarktet. Dazu gehören SHIR-Kosmetika mit CBD sowie CBD-basierte Produkte, die auf Symptome wie Schmerzlinderung, Haarausfall oder Vaginalatrophie abzielen.

-Die mit CBD beladene Liposomen-Plattform (LPT) ermöglicht eine genaue Dosierung, eine verlängerte Freisetzung und eine kontrollierte Verabreichung von CBD in den Blutkreislauf. Die Forschung an der LPT-Plattform befindet sich in der präklinischen Studienphase für zwei Indikationen: Epilepsie und Schmerzen.

Zwischen Juni und September 2022 führte Innocan Pharma mehrere erfolgreiche klinische Studien mit Hunden durch, die an refraktärer (arzneimittelresistenter) Epilepsie oder chronischen Schmerzen im Zusammenhang mit Osteoarthritis litten. In der Pilot-Schmerzstudie an Hunden erzielte das Unternehmen mit der LPT-Liposomen-Technologie eine signifikante Linderung der Symptome und eine CBD-Bioverfügbarkeit von nahezu 100 %. Die Ergebnisse der Epilepsiestudie bei Hunden zeigten auch, dass die Häufigkeit und Intensität epileptischer Anfälle durch CBD signifikant abnahm.