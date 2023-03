RWE-Chef im Interview mit stern und Capital über die Energiekrise "Wir sind noch nicht durch"

Hamburg (ots) - Angesichts der Entspannung in der Energiekrise hat RWE-Chef

Markus Krebber vor Sorglosigkeit gewarnt. "Deutschland hat fast alles in der

Energiekrise richtig gemacht. Aber zu glauben, wir hätten alles getan, um die

nächste Krise zu meistern, ist falsch. Wir sind noch nicht durch", sagte Krebber

in einem Interview mit den Magazinen stern und Capital.