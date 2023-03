Nach der Abwärtssequenz in der ersten Hälfte des Jahres 2022 folgte eine Stabilisierung in der Range zwischen 22 und 26 Euro, bis Anfang November der Kurs zu einem Höhenflug bis zum Kernwiderstand bei 32,54 Euro ansetzte. Ab 15. November kehrte mit einer Seitwärtsentwicklung entlang des Kernwiderstandes wieder ein wenig Ruhe in den Kursverlauf. Mittlerweile ist gemessen am partiellen Hoch im November 21 bis zum gestrigen Schlusskurs nurmehr ein Minus von knapp 20 Prozent zu beobachten. Auch die Lücke durch die Veröffentlichung der Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023 am 2. Februar wurde im Laufe des Februars wieder geschlossen. Ab 2. März 2023 drehte der Kurs an der gewichtigen Unterstützung bei 32,54 Euro wieder ins Plus und bestätigte auch den seit Anfang Oktober 2022 gebildeten Aufwärtstrend. Fundamental betrachtet liefert Infineon auch ein gutes Bild ab. Der geplante Gewinn pro Aktie steigt in den Geschäftsjahren 2022/23 und 2023/24 um 11 bzw. 7 Prozent nach oben und verringert dadurch das erwartete KGV 2023/24 auf aktuell 16,47.

Infineon Technologies AG (Tageschart in Euro) Tendenz: