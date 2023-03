Köln PROXIMUS und Quantum vermieten 9.200 m² Bürofläche im GERLING GARDEN (FOTO)

Köln (ots) - Das Quartier GERLING GARDEN in der Kölner Innenstadt hat einen

Ankermieter gefunden. Die Kirchliche Zusatzversorgungskasse mietet rund 9.200 m²

Bürofläche in dem neuentwickelten, denkmalgeschützten Ensemble. Der Einzug ist

für 2025 geplant.



Das Joint Venture von PROXIMUS und Quantum hat im Kölner Innenstadtquartier

GERLING GARDEN rund 9.200 m2 Bürofläche vermietet. Dabei handelt es sich um eine

langfristige Neuvermietung über 15 Jahre an die Kirchliche

Zusatzversorgungskasse des Verbandes der Diözesen Deutschlands (KZVK). Als

Ankermieter wird die KZVK alle Büroflächen der Gebäude THE HALL und THE GATE

beziehen. Die Fertigstellung der Flächen ist für Mitte 2025 geplant.