RBC stuft Adidas auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas nach endgültigen Zahlen für 2022 auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Diese deckten sich weitgehend mit den vorläufigen Zahlen, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Die Angaben zu den Lagerbeständen zeigten einen Anstieg um fast die Hälfte und liegen dem Experten zufolge mit 6 Milliarden Euro über seiner Annahme von 5,3 Milliarden Euro./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2023 / 02:18 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2023 / 02:18 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die adidas Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,40 % und einem Kurs von 142,6EUR gehandelt.