JPMORGAN stuft SYMRISE AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Symrise nach endgültigen Jahreszahlen des Duftstoff- und Aromenherstellers auf "Neutral" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Das nun veröffentlichte operative Ergebnis (Ebitda) und die Gewinne je Aktie (EPS) lägen unter den Konsensschätzungen, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Ausblick auf 2023 entspreche weitgehend den Erwartungen, doch die Ebitda-Konsensschätzung stehe nun unter Druck, was die Aktie belasten könnte./gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2023 / 07:44 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2023 / 07:44 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Symrise Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,46 % und einem Kurs von 92,66EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: SYMRISE AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 110

Kursziel alt: 110

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m