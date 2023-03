Die Fed in Gestalt von Jerome Powell reagiert auf die höhere Inflation und wird die Zinsen höher anheben und länger hoch belassen - und damit ist die harte Landung der US-Wirtschaft quasi garantiert! Das zeigt klar die immer massivere Invertierung der Zinskurve: die 2-jährige US-Anleiherendite reagiert auf die absehbar weiter steigenden Zinsen, die 10-jährigen US-Anleihe dagegen antizipiert die harte Landung, ergo die Rezession der US-Wirtschaft (daher die Invertierung). Das zeigt sich auch bereits bei der wichtigsten Asset-Klasse in den USA, am US-Hausmarkt. In einer derart verschuldeten Wirtschaft werden die massiven Zinsanstiege nicht folgenlos bleiben, müssen Vermögenspreis-Blasen, die in Zeiten ultralaxer Geldpolitik aufgeblasen wurden, platzen. Heute im Fokus der ADP Arbeitsmarktbericht und die JOLTs (angebotene Stellen in den USA)..

Hinweise aus Video:

1. Tech- und Meme-Aktien: Michael Wilson sieht 20 % Abwärtspotenzial

2. EZB-Entscheidung: Scharfe Debatte über Inflation und Zinsen

Das Video "Fed, Inflation, Zinsen: Auf dem Weg zur harten Landung!" sehen Sie hier..