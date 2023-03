APA ots news: Aktuelle Ausgabe der FMA-Publikation "Reden wir über Geld" gibt Tipps gegen Altersarmut bei Frauen - ANHANG

Wien (APA-ots) - Mehr als zwei Drittel der Menschen, die in Altersarmut leben, sind Frauen. Beträgt der Gehaltsunterschied zwischen Männern und Frauen im aktiven Berufsleben derzeit immer noch 19 Prozent, so erhalten Frauen in der Pension sogar um 41 Prozent weniger Geld als Männer. Der Grund: Im Ruhestand schlagen berufliche Entscheidungen, die Frauen im Laufe ihres Lebens treffen, finanziell nochmals spürbar stärker durch - etwa Teilzeit, lange Karenzzeiten oder vernachlässigte Altersvorsorge. Die aktuelle Ausgabe der FMA-Publikationsreihe "Reden wir über Geld" widmet sich dem Thema "Altersarmut ist weiblich" und gibt praktische Tipps, was Frauen tun können, um ihre Pensionslücke zu schließen. Wie gewohnt auf zwei DIN-A4-Seiten in klarer und einfacher Sprache auf den Punkt gebracht.

Es gibt viele Möglichkeiten gegenzusteuern